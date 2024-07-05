الإعلان عن موعد الإنتخابات الرئاسية في تونس

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الداخل يوم الـ6 أكتوبر المقبل حسب أمر دعوة الناخبين الصادر عن الرئيس قيس سعيد.

وقالذات المسؤول، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج ستكون أيام الـ4 والـ5 والـ6 أكتوبر.

مبينا أنه سيتم اعتماد التسجيل الآلي للناخبين بالداخل والخارج لكل من يبلغ سنه 18 سنة يوم الـ5 أكتوبر 2024.

وأشار إلى أن فتح المجال لتسجيل الناخبين سيكون ابتداء من يوم الـ8 جويلية الجاري إلى غاية الـ22 جويلية.

معلنا أن هيئة الانتخابات تفتح باب قبول الترشحات يوم الـ29 جويلية الجاري حتى يوم الـ6 أوت 2024.

بينما ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر حتى يوم الـ4 أكتوبر. كما تنطلق الحملة في الخارج يوم الـ12 سبتمبر وحتى يوم الـ2 أكتوبر 2024.

وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يوم الـ9 أكتوبر 2024 والإعلان عن النتائج النهائية لها يوم الـ9 نوفمبر 2024.

بينما سيكون تنظيم دورة ثانية إن وجدت بين المترشحين المتحصلين على أكثر عدد من الأصوات خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية.