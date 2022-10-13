الإعلان عن نتائج إعادة إدماج التلاميذ المعيدين اليوم

شرعت العديد من المؤسسات التربوية في إعلان نتائج المداولات الخاصة بملفات التلاميذ المعيدين المطرودين في إطار “بروتوكول ” إعادة السنة الذي وضعته وزارة التربية لانصاف بعض التلاميذ المنضبطين.

وسيتم تسجيل التلاميذ المعنيين بإعادة الإدماج والمقبولة إلتماساتهم على مستوى المؤسسات التعليمية. كما سيتم يوم الاثنين القادم عقد اجتماع اللجنة الخاصة المنصبة على مستوى مديريات التربية لدراسة الإلتماسات المرفوضة على مستوى المؤسسات التعليمية. كما سيتم تسجيل التلاميذ المعنيين بإعادة الإدماج في أجل أقصاه 23 أكتوبر الجاري .

هذا وعقدت مجالس الأقسام الإستثنائية جلسات لدراسة الطلبات والالتماسات لإمكانية إعادة السنة بكل موضوعية وشفافية. مع تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وبهذا الشأن يتخذ المجلس قراراته طبقا للترتيب لعدم إستفادة التلميذ من الإعادة في المرحلة التعليمية ومدى إستعداده للدراسة. وإرادته في تحقيق النجاح وان كان حضوره منتظما بالمؤسسة لمتابعة الدروس خلال السنة الدراسية السابقة. وإن كان منضبط وتحلى بالسلوك السوي مع الاساتذة وكل اعضاء الطاقم التربوية والإداري. وكذا الاخذ بعين الاعتبار طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية.

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