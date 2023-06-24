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الإعلان عن نتائج إمتحان “البيام” غدا الأحد

بقلم ط.خير الدين
الإعلان عن نتائج إمتحان “البيام” غدا الأحد
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اعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، ان الكشف عن نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2023  سيكون غدا الأحد بداية من الساعة  15.00 سا.

وحسب بيان وزارة التربية فإنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار سيكون الإعلان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz

وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين سيكون  عبر  فضاء الأولياء https://awlya.education.gov.dz

وعبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

بلعابد: الإعلان عن نتائج “البيام” في 25 جوان الجاري

رابط دائم : https://nhar.tv/h5GOx
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