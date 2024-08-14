الإعلان عن نتائج الإمتحانات المهنية غدا.. دورة ثانية للراسبين

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد الإعلان عن نتائج الإمتحانات المهنية. مشيرة إلى عقد دورة ثانية لغير الناجحين.

وفي بيان للوزارة، فإن جميع المشاركين في الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بعنوان سنة 2024. التي جرت يوم السبت 13 جويلية 2024. بإمكانهم الإطلاع على نتائج هذه الامتحانات المهنية وذلك يوم غد الخميس 15 أوت 2024. ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، وذلك باشهار القوائم في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية.

كما نوهّت الوزارة، أنه سيتم تنظيم دورة ثانية بعنوان سنة 2024 لغير الناجحين في هذه الامتحانات المهنية في الرُتب التي تبقى بها مناصب شاغرة وسيُحدد تاريخ إجرائها لاحقا.