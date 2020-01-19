الإعلان عن نتائج الإمتحانات المهنية للترقية غدا الإثنين

الوطني
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الإعلان عن نتائج الإمتحانات المهنية للترقية غدا الإثنين
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن الكشف على نتائج الإمتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، غدا الإثنين.

وجاء في بيان للوزارة: “تنهي وزارة التربية، إلى علم جميع الأساتذة المشاركين في الإمتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، للمراحل التعليمية الثلاث بعنوان 2019، التي جرت يوم 31 ديسمبر 2019، أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الإمتحانات المهنية يوم الإثنين 20 جانفي على الساعة الثالثة مساء”.

وأضاف البيان، أن القوائم ستشهر في نفس اليوم ونفس التوقيت، على مستوى مديريات التربية.

وزارة التربية


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