الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة

أعلنت المدرسة العليا للقضاء عن نتائج الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.

و بناءً على مداولة لجنة الاختبارات الكتابية بتاريخ اليوم الموافق 09 جوان 2026، تقرر اعتماد معدل 9.50 فما فوق من عشرين، كمعدل لنجاح المترشح.

وأضافت المدرسة العليا للقضاء، أن الاختبارات الشفوية للقبول النهائي للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة ستجرى أيام 21،22،23،24 جوان 2026، - بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

وستنشر لاحقا قوائم توزيع المترشحين للاختبارات الشفوية للقبول على الموقع الالكتروني للمدرسة ووزارة العدل.

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