الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية.. اليوم

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.

للمراحل التعليمية الثلاث «ابتدائي، متوسط وثانوي» بعنوان 2019، اليوم على الساعة الثالثة مساء.

والتي جرت يوم 31 ديسمبر 2019، مشيرة إلى أن القوائم ستشهر اليوم وفي نفس التوقيت على مستوى مديريات التربية.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، أن موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي.

وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاث «ابتدائي متوسط وثانوي» بعنوان 2019، اليوم على الساعة الثالثة مساء.

والتي جرت يوم 31 ديسمبر 2019، والمقدر عددهم بأكثر من 62 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.

للالتحاق برتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بعنوان سنة 2019 موزعين على 233 مركز إجراء.

مضيفة أن القوائم ستشهر اليوم وفي نفس التوقيت على مستوى مديريات التربية.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن اختبارات الترقية لمنصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون تأتي في إطار التكفل .

بترقية الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث، حيث تم تخصيص 45 ألف منصب بعنوان سنة 2019. وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات المهنية لرتب الأساتذة المكونين والأساتذة الرئيسيين لدورة 2019 تخص 42.677 أستاذ .

تتم ترقيتهم عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل وفق التنظيم الساري المفعول.

وكان المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مصطفى بن زمران قد أكد أن كل الإجراءات التنظيمية .

اتخذت لضمان حسن سير امتحانات الترقية التي تخص 42.677 منصب في رتبتي أستاذ مكون وأستاذ رئيسي.

والتي سيجتازها 62.429 مترشح موزعين على 233 مركز إجراء عبر التراب الوطني.

وأوضح أن امتحانات الترقية هذه ستكون بنفس مستوى تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية.

مبرزا أن عدد مناصب الترقية في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي بلغ 10.066 منصب و11.573 منصب.

ترقية في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، و18.360 منصب في رتبة أستاذ رئيسي للطور الابتدائي.

كما تم تسجيل 653 منصب ترقية في رتبة أستاذ .

مكون في التعليم الثانوي و1.104 أستاذ مكون في التعليم المتوسط و921 منصب في رتبة أستاذ مكون للطور الابتدائي.