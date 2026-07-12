الإعلان عن نتائج البكالوريا اليوم

يترقب اليوم الأحد، أزيد من 876 ألف مترشح الكشف عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026.

وكانت كشفت وزارة التربية الوطنية، في وقت سابق أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026. سيكون يوم الأحد 12 جويلية 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة (10:00 سا) صباحاً.

جدير بالذكر أن 876.171 مترشحا، كان معنيا باجتياز الامتحانات النهائية لمرحلة التعليم الثانوي. وتم توزيعهم على 2973 مركز إجراء. بإشراف من 227.278 مؤطر، منهم أساتذة حراس وملاحظين ورؤساء مراكز.

حيث بلغ عدد مراكز التجميع بـ 18 مركزا على المستوى الوطني، في حين بلغ عدد مراكز التصحيح 98 مركزا. يشرف عليها 52044 مؤطرا، منهم 48304 أستاذ.

ويتمكن المترشحين المتمدرسين الذين اجتازوا شهادة البكالوريا من الإطلاع على نتائجهم عبر قوائم الناجحين. بالمؤسسات التعليمية أو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz أو فضاء الأولياء. awlyaa.education.dz أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس - أوريدو – جيزي.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار تكون النتائج متاحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz. أو الرسائل النصية المجانية (567) لدى موبيليس – أوريدو – جيزي.

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