الإعلان عن نتائج البكالوريا اليوم

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، أن نتائج البكالوريا سيفرج عنها بداية من الساعة الرابعة مساءً.

و حسب بيان وزارة التربية، فإن الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين سيكون عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان. أو عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط bac.onec.dz.

أو عبر فضاء الأولياء على الرابط awlya.education.gov.dz، أو عبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال بتشكيل الرمز *567*.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار سيكون عبر رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات onec.bac.dz أو رسائل sms بتشكيل الرمز *567*.

و سيعقد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ظهيرة اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالمرادية على الساعة الثانية و النصف 14.30 زوالا، لقاء صحفيا. أين سيستعرض فيه النتائج العامة الشهادة البكالوريا.

و أشادت وزارة التربية الوطنية بالمجهودات المبذولة من طرف جميع أعضاء الجماعة التربوية الذين كان لهم الفضل في إنجاح الموسم الدراسي على كل المستويات.

كما تقدمت الوزارة بالشكر و العرفان إلى أجهزة ومصالح الدولة و مؤسساتها. و كل المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاح هذا الامتحان. و تشكر أيضا مؤسسة اتصالات الجزائر ومتعاملي الهاتف النقال الثلاثة على إسهامهم في إعلان النتائج.