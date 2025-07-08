الإعلان عن نتائج البكالوريا يوم 20 جويلية عبر هذه المواقع

أعلنت وزارة التربية اليوم، الثلاثاء، أن الإعلان عن نتائج البكالوريا دورة 2025 سيكون صبيحة يوم الأحد 20 جويلية 2025 على الساعة العاشرة (10:00 سا).

وحسب بيان الوزارة فإن اعلان النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين سيكون

عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان..

كما يكون الإعلان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bac.onec.dz

و عبر فضاء الأولياء https://awlya.education.dz

كما سيكون الإعلان عن النتائج عبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال موبيليس. أوريدو وجيزي بتشكيل *567# الرمز.

أما بالنسبة بالنسبة للمترشحين الأحرار فسيكون الاعلان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات. والمسابقات https://bac.onec.dz.

و عبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال موبيليس، أوريدو وجيزي بتشكيل الرمز *567# .

هذا و تعرب وزارة التربية الوطنية عن تمنياتها بالنجاح لجميع المترشحين في هذه الدورة، وتشيد بالمجهودات المبذولة من طرف جميع أعضاء الجماعة التربوية. الذين كان لهم الفضل في إنجاح الموسم الدراسي على كل المستويات. كما تتقدم بالشكر والعرفان إلى أجهزة ومصالح الدولة ومؤسساتها وكل المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاح هذا الامتحان.