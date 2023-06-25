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الإعلان عن نتائج “البيام” بداية من مساء اليوم

بقلم أسماء.ع
الإعلان عن نتائج “البيام” بداية من مساء اليوم
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من المقرر، أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام” لدورة جوان 2023 بداية من مساء اليوم  الأحد في حدود الساعة  15.00 سا.

وحسب بيان وزارة التربية فإنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار سيكون الإعلان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz

وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين سيكون  عبر  فضاء الأولياء https://awlya.education.gov.dz

وعبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي في نفس اليوم ونفس التوقيت. على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

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