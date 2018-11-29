الإعلان عن نتائج التسجيل بقوائم التأهيل لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون

أعلنت اليوم الخميس وزارة التربية على نتائج عملية التسجيل على قوائم التأهيل لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الإعلان عن النتائج إنطلق اليوم بمديريات التربية وسيستمر حتى 6 ديسمبر المقبل.