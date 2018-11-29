الإعلان عن نتائج التسجيل بقوائم التأهيل لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية ام البواقي من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المهلوسات.
الشبكة تتكون من 5 اشخاص ينشطون عبر محور تقرت والجلفة وباتنة…
يعاني سكان حي 276 ببوهناق بتلمسان، من ظروف اجتماعية جد مزرية، وما زاد الأمر تعقيدا أن الفئران والقاذورات أصبحت تهدد حياتهم.
وحسب ما رصدته كاميرا "النهار"،…
تمكنت مصلحة الأمن الحضري الأول بولاية عنابة، من توقيف عصابة متكونة من 5 أشخاص، من بينهم فتاة، قاموا بالسطو على أحد المنازل بعنابة والاستيلاء على…
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