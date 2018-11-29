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الإعلان عن نتائج التسجيل بقوائم التأهيل لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون

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الإعلان عن نتائج التسجيل بقوائم التأهيل لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون
بقلم أمينة داودي

أعلنت اليوم الخميس وزارة التربية على نتائج عملية التسجيل على قوائم التأهيل لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الإعلان عن النتائج إنطلق اليوم بمديريات التربية وسيستمر حتى 6 ديسمبر المقبل.

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