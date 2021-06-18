الإعلان عن نتائج السانكيام غدا السبت بداية من الساعة 16:00

أعلنت وزارة التربية الوطنية مساء اليوم الجمعة ان الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الإبتدائي سيكون يوم غد السبت إبتداء من الساعة 16:00.

وحسب الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات سيتم الإعلان عن نتائج السانكيام يوم السبت 19 جوان 2021 بداية من الساعة الرابعة مساءا. وأوضح الديوان في بيانه ان إعلان النتائج سيكون عبر موقع: cinq.onec.dz

كما سيتم نشر النتائج عبر فضاء أولياء التلاميذ : tharwa. education .gov.dz

هذا وأعلنت الوزارة في ذات البيان انه سيتم نشر قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى متوسط في نفس اليوم والتوقيت. وذلك على مستوى المؤسسات التعليمية التي إجتاز فيها التلاميذ الإمتحان.