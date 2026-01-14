الإعلان عن نتائج المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2025

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء، عن نتائج المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2025. والتي شملت الفترة الممتدة من 20 أكتوبر 2025 إلى 18 نوفمبر 2025.

وأوضح المصادر أن مراجعة القوائم الانتخابية تهدف إلى تحديث بيانات الناخبين، وحذف الأسماء غير المؤهلة، إضافة إلى تسجيل المستجدين من الشباب الذين بلغوا السن القانوني للتصويت. كما تعتبر هذه المراجعة خطوة أساسية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي ومنظم

وأشارت الإحصائيات الأولية إلى تسجيل زيادة في عدد المسجلين مقارنة بالمراجعة السابقة، ما يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية. كما تم تخصيص قنوات إلكترونية ومراكز ميدانية لتسهيل الاطلاع على القوائم وتقديم الطعون إن وجدت.

-عدد الهيئة الناخبة قبل المراجعة:

بلغ إجمالي عدد الناخبين 24.315.551 ناخبًا، منهم 23.486.061 داخل الوطن و865.490 خارج الوطن.

عدد الهيئة الناخبة بعد المراجعة:

ارتفع العدد الإجمالي إلى 24.503.060 ناخبًا، موزعين على النحو التالي:

داخل الوطن:

-عدد المسجلين الجدد: 512.188

-عدد المشطوبين: 364.431

-العدد النهائي للهيئة الناخبة داخل الوطن: 23.633.818

خارج الوطن:

عدد المسجلين الجدد: 37.213

عدد المشطوبين: 33.461

العدد النهائي للهيئة الناخبة خارج الوطن: 869.242