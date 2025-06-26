الإعلان عن نتائج امتحان “البيام”..الإشاعات تغزو الفضاء الأزرق وتزيد من إرباك التلاميذ

تحولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الى فضاء لنشر الاشاعات الخاصة بالاعلان عن نتائج امتحان التعليم المتوسط دورة 2025. من خلال بيانات مزيفة ومعلومات ساهمت في زيادة ارباك التلاميذ والأولياء على حد سواء.

من بين المنشورات التي لاقت رواجا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي وخاصة “فايسبوك” في الساعات الفارطة. بيان منسوب إلى وزارة التربية الوطنية يدّعي ناشروه أن النتائج سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس 26 جوان 2025. بداية من الساعة الرابعة مساء.

البيان المفبرك، والذي صيغ بطريقة تُوحي بـ”مصداقيته”. تضمن روابط ومواقع إلكترونية لا تعود للجهات الرسمية.

وعيله فإن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج الامتحانات الوطنية هي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. عبر موقعه الرسمي على الإنترنت www.onec.dz ويمكن نشر البيانات. الرسمية فقط عبر المنصات الرقمية المعتمدة لوزارة التربية.”