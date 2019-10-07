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الإعلان عن نتائج ترشيحات مسابقة الدكتوراه اليوم الإثنين على هذا الرابط

الوطني
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الإعلان عن نتائج ترشيحات مسابقة الدكتوراه اليوم الإثنين على هذا الرابط
بقلم نادية بن طاهر

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أمس الاحد، بأنه سيتم الإعلان عن نتائج ترشيحات مسابقة الدكتوراه، مساء  اليوم الإثنين.

وأوضح الوزير، على صفحته بالفيسبوك، بأن فترة إيداع الطعون، ستكون حصريا عبر الأرضية الرقمية، وذلك بداية من 9 وإلى غاية 11 أكتوبر الجاري.

وبالنسبة لخريجي الماستر دفعة 2019، والذين لم يقدموا طلب الترشح بسبب تأخر إستلام شهادة تخرجهم، بإمكانهم التقدم إلى مؤسساتهم الأصلية لإيداع ملف الترشح، إبتداء من يوم غد الثلاثاء، و إلى غاية 10 أكتوبر الجاري.

وسيتم الإعلان عن نتائج ترشيحات مسابقة الدكتوراه عبر الرابط الآتي: https://progres.mesrs.dz/webdoctorat .

الطيب بوزيد


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=708968

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