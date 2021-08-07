الإعلان عن نتائج توجيه الطلبة الناجحين في “البكالوريا” غدا 

الإعلان عن نتائج توجيه الطلبة الناجحين في “البكالوريا” اليوم

70 ٪ من الناجحين في “البكالوريا” وجّهوا للاختيار الأول

طلبات كثيرة على المدارس العليا على غرار المدارس العليا الأساتذة

توجه كبير الطلبة إلى التخصصات الطبية

يتعرف، اليوم، الناجحون الجدد في امتحان شهادة “البكالوريا” على نتائج التوجيه، حسب الرزنامة الخاصة بالتسجيلات التي وضعتها وزارة التعليم العالي، والتي تضمنها المنشور الوزاري الخاص بالتسجيلات الجامعية للناجحين الجدد.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن نسبة منح الاختيار الأول للمرشحين فاقت 70 بالمائة، فيما عرفت المدارس العليا، على غرار المدرسة العليا الأستاذة، طلبات كثيرة، مما استلزم رفع المعدل الوطني للقبول للدخول إلى هذه المدارس.

وتشير المعطيات الأولية أيضا، إلى أن عددا كبيرا من المترشحين اختاروا التخصصات الطبية، على اعتبار أن نسبة الناجحين في الشعب العلمية كانت كبيرة هذه السنة.

هذا وتمت عملية التسجيل بمراحل، بدأت بسحب قائمة الشعب المسموحة وتتم بإدخال رقم تسجيل “البكالوريا“ والرقم السري الموجود في كشف النقاط الأصلي لـ“البكالوريا“، وبعدها يتم ملء بطاقة الرغبات التي تمت عبر الخط، أي بعد سحب قائمة الشعب المسموحة تقوم باختيار من 4 إلى 10 شعب من الشعب المسموحة.

ويرتكز التوجيه نحو التعليم والتكوين العاليين، حسب شروط هذا المنشور، على أربعة معايير، وهي الرغبات المعبر عنها من طرف الحائزين على شهادة “البكالوريا“، الشعبة ومعدل “البكالوريا“، وطاقة استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، والرقع الجغرافية.

إلا أن هناك شروطا تكميلية تفرض عند التسجيل الأولي للالتحاق بالأقسام التحضيرية وبعض مجالات وشعب التكوين، حيث يجب على الطالب اجتياز امتحان القبول.

من جهة أخرى، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إلغاء المعدلات الوطنية لعلوم النشاطات البدنية والرياضية وعلوم البيطرة والمدارس العليا والعلوم السياسية، مع الإبقاء على المعدل الوطني بالنسبة للعلوم الطبية.

كما استحدثت الوزارة مدارس جديدة، على غرار “مدرسة الرياضيات“، إضافة إلى توسيع المدارس التي تم استحداثها السنة الماضية، والتي تتمثل في المدرسة العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة المتواجدة على مستوى باتنة ومدرسة عليا للعلوم والتكنولوجيات والإعلام الآلي والرقمنة المتواجدة على مستوى بجاية، والمدرسة العليا للغابات المتواجدة على مستوى خنشلة.