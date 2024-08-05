الإعلان عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا اليوم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الإعلان عن نتائج التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا الجدد سيكون اليوم الإثنين.

وحسب ما أعلنه الوزير على صفحته الرسمية بفايسبوك، سيتم الإعلان عن نتائج التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا الجدد اليوم الإثنين، 5 أوت 2024، إبتداء من الساعة الثالثة مساء.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم الإطلاع على النتائج، عبر الرابط https://orientation-esi.dz/ ، أو مسح رمز الإستجابة السريع المرفق في الصورة.