الإعلان عن نتائج دراسة ومعالجة طعون مُكتتبي عدل 3

دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، المسجلين في برنامج عدل 3 الذين قاموا بتحميل الطعون الكترونيا، الولوج إلى المنصة للاطلاع على نتائج دراسة ومعالجة ملفاتهم.

وأكدت الوكالة في بيان لها، أن نتائج دراسة ومعالجة الطعون تتم عبر المنصة الالكترونية www.aadl.dz.

ويتم إدخال المعلومات الخاصة بصاحب الطعن بالمنصة، ثم التوجه إلى خانة اكتتاب بعدها يمكن الإطلاع على نتيجة دراسة ومعالجة الملف، دون الحاجة للتنقل لدى مصالح الوكالة.

ودعت الوكالة، الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، الاتصال بالرقم الأخضر 3040 للإجابة على استفساراتهم وانشغالاتهم.