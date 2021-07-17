الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا يوم 22 جويلية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، عن موعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا، دورة جوان 2021.

وحسب بيان للوزارة، سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا، يوم الخميس 22 جويلية 2021، إبتداءً من الساعة الرابعة مساء.

وسيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، عبر موقع الديوان .الوطني للإمتحانات والمسابقات

كما سيتم الإعلان عن النتائج مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث: موبيليس أوريدو وجيزي عبر الرسائل النصية القصيرة.

وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين، سيتم إعلان النتائج عبر فضاء الأولياء، وكذا عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الإمتحان.

وتتقدم وزارة التربية بالشكر الجزيل لمؤسسة اتصالات الجزائر والمتعاملين الثلاث والامتنان والعرفان للأسرة التربوية وجميع الشركاء والاجتماعيين وكافة المساهمين في انجاح هذه الدورة. كما تتمنى الوزارة النجاح والتوفيق لجميع التلاميذ المترشحين.