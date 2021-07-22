الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الخميس، عن نتائج إمتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2021.

وتم الإعلان عن النتائج، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات: https://bac.onec.dz.

كما تم الإعلان عن النتائج مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث: موبيليس أوريدو وجيزي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز #567* .

وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين، تم إعلان النتائج عبر فضاء الأولياء: https://tharwa.education.gov.dz وعبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الإمتحان.

وأعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صباح اليوم الخميس، إن نسبة النجاح الوطنية في شهادة البكالوريا قد بلغت 61.17 بالمائة.

كما أعلن الوزير، أن التلاميذ الذين تمكنوا من الحصول على معدل 9.50 في إمتحان نهاية السنة يعتبرون من الناجحين في شهادة البكالوريا هذه السنة.