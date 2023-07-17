الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا 2023

أعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الإثنين، عن نتائج شهادة البكالوريا، دورة جوان 2023.

وحسب بيان وزارة التربية، فإنه يمكن الاطلاع على النتائج وفق ما يلي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : https://bac.onec.dz

وكذا مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة موبيليس، وأوريدو وجيزي بتشكيل الرمز #567*.

وعبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

وكذا عبر فضاء الأولياء: https://awlya.education.gov.dz

بالنسبة للمترشحين الأحرار

عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : https://bac.onec.dz

وكذا مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة موبيليس وأوريدو وجيزي بتشكيل الرمز #567*.

وقبيل إعلان النتائج، نشط وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة صحفية كشف فيها عن معدل ونسبة النجاح الوطنية. وكذا نسب النجاح لمختلف الشعب، والمراتب الأولى لشهادة البكالوريا 2023.

وقال وزير التربية الوطنية، أن معدل النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، هي هو 10/20. فيما بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا هذه السنة 50.63 بالمائة.

وذكر وزير التربية خلال ندوة صحفية، أن عدد المترشحين الناجحين هو 260948 تلميذ. ونسبة النجاح الوطنية بلغت 50.63 بالمائة. وهي نسبة حسنة ومعقولة بالنظر للأضرار التي خلفتها جائحة كورونا.

وأوضح الوزير أن عدد الناجحين بتقدير ممتاز بمعدل يساوي أو يفوق 18 من 20 بلغ 1415 تلميذ، والناجحين بنقدير جيد جيد بلغ 16671.

وحسب الشعب، بلغت نسبة النجاح في شعبة آداب وفلسفة 33.50 بالمائة. ولغات أجنبية بـ 53.20 بالمائة. التسيير والاقتصاد 34.39 بالمائة. العلوم التجريبية 60.85 بالمائة. والرياضيات أعلى نسبة 79.22 بالمائة. وتقني رياضي هندسة ميكانيكية 58.43 بالمائة. هندسة كهربائية 60.23 بالمائة. وهو مايعطي نسبة نجاح 50.63 بالمائة.

التلاميذ المتحصلون على المراتب الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا

وبالنسبة للمراتب الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا دورة 2023، فقد تحصل التلميذ بن قداش محمد أمين، من شعبة علوم تجريبية على المرتبة الأولى، بمعدل 19.50 /20 في شهادة البكالوريا. ويدرس في ثانوية العقيد على تونسي بولاية غليزان.

وتحصل التلميذ دعاشي أسامة على المرتبة الثانية وطنيا، بمعدل 19.32 شعبة علوم تجريبية ومعدل 19.81 في المواد الأساسية. ويدرس بثانوية محمد شريف أمقران في ولاية سطيف.

فيما تحصلت التلميذة هلال ايمان فاطمة الزهراء شعبة علوم تجريبية على المرتبة الثالثة وطنيا. بمعدل 19.32 ومعدل 19.47 في المواد الأساسية. وتدرس التلميذة، بثانوية قاوية عبد المومن في ولاية سعيدة.

أما المرتبة الأولى وطنيا بالنسبة لطلبة أشبال الأمة، عادت للشبل بوسعيد عبد الواحد بمعدل 19.02 في شعبة الرياضيات. ويدرس بمدرسة أشبال الأمة الشهيد حمداني عدة بوهران وينحدر من ولاية النعامة.

وبهذه المناسبة، تهنئ وزارة التربية الوطنية الناجحين، كما تتقدم بالشكر والعرفان لجميع أعضاء الجماعة التربوية.