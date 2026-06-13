الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط غدا الأحد

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، عن إشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026، يوم غد الأحد، إبتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وحسب بيان للوزارة، فإن إشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين سيكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz وعبر فضاء الأولياء: https://awlyaa.education.dz

كما سيكون إشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026 بالنسبة للمترشحين الأحرار، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz