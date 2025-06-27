أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط، غدا السبت.

وجاء في بيان لوزارة التربية الوطنية، أن إشهار نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2025، سيكون صبيحة يوم غد السبت 28 جوان 2025، إبتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وسيتم إشهار النتائج، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz، وعبر فضاء الأولياء https://awlya.education.dz

كما سيتم إشهار قوائم الناجحين، والمقبولين في السنة الأولى ثانوي، بالمؤسسات التي إجتاز تلاميذها الامتحان، بنفس اليوم، وفي نفس التوقيت.

أما إشهار نتائج المترشحين الأحرار، فسيكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.