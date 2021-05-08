الإعلان عن نتائج مسابقة الترقية في قطاع التربية.. اليوم

العملية ستكون بداية من الساعة 14:00 زوالا

إشهار القوائم سيكون في نفس التوقيت على مستوى مديريات التربية

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بأن نتائج الامتحان المهني للترقية في بعض رتب التربية، سيكون اليوم، وذلك بإشهار القوائم في نفس الوقت والتوقيت على مستوى مديريات التربية.

وجاء في بيان تحوز “النهار” على نسحة منه، ينهي إلى علم جميع المشاركين في الامتحان المهني للترقية إلى بعض رتب التربية الوطنية “مفتشو التربية الوطنية، مفتشو التعليم المتوسط، مفتشو التعليم الابتدائي، مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية”، الذي جرى يوم 24 أفريل المنصرم، أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا الامتحان المهني اليوم على الساعة الثانية زوالا، وذلك بإشهار القوائم في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى مديريات التربية.

وقد شارك في هذه المسابقة لمعلمي المدارس الابتدائية ممن لهم 7 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة وأساتذة المدرسة الابتدائية بـ 5 سنوات ومستشاري التغذية المصنفين رتبة 11، الترشح لها قصد الترقية للسلم 12، حتى يكون لهم الحق في الترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية الصنف 14 ، بعد 5 سنوات من الخدمة الفعلية.

كما سيكون بإمكان نظّار الثانويات من لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية، إضافة إلى نظّار الثانويات ممن لهم خمس سنوات خبرة فعلية بذات الصفة، الترشح لرغبة مدير ثانوية في انتظار الترخيص الاستثنائي الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية لمصالح الوظيف العمومي، قصد تمكين الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي من الترشح لمسابقة مدير ثانوية الصنف 16، على أساس أن الأستاذ الرئيسي بالطور الثانوي، تم حرمانه من الترقية برتبة مدير ثانوية، على عكس الطورين الابتدائي والمتوسط.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مصالح الوظيف العمومي قلّصت من آجال التأشير على النتائج إلى أقل من 5 أيام، وذلك مباشرة بعد تسلمها ملفات الناجحين من قبل القطاعات الوزارية المعنية.

واشترطت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، ضرورة إجراء والإعلان عن جميع المسابقات المفتوحة للسنة المالية الجارية قبل شهر سبتمبر القادم، وذلك لضمان التحاق الموظفين الجدد بالمناصب الشاغرة مع الدخول الاجتماعي.