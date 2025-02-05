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الرياضة

الإعلان عن نشيد خاص بالبطولة الوطنية

بقلم عزيز طالبي
الإعلان عن نشيد خاص بالبطولة الوطنية
البطولة الوطنية
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كشف أمين مسلوق، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، العمل على استحداث نشيد وطني خاص بالبطولة الوطنية، وذلك بعد انتخابه لـ 4 سنوات جديدة، اليوم الأربعاء.

وقال أمين مسلوق، في تصريح لقناة “النهار” اليوم الأربعاء: “نعمل على برمجة نشيد خاص بالبطولة الوطنية. لدينا مشروع هام لتسويق البطولة الوطنية ونملك اتفاقية مع الشريك العمومي، ستعود بفائدة كبيرة على أنديتنا”.

وأضاف مسلوق: “سنعطي البطولة حقها، والبطل حتما سيأخذ حقه. سنتواصل مع الشركاء والممولين لرفع قيمة المستحقات”.

وأردف خليفة الرئيس السابق عبد الكريم مدوار: “هناك مشروع هام، نعمل على جلب عدد كبير من المتتبعين، في الفترات الصيفية سيكون نشاط كبير من حيث البث”.

وختم مسلوق قائلاً: “الخطوط العريضة لبرنامجنا تتمحور حول التحكم في الرزنامة، تطوير التسويق والإشهار مع ضبط الجانب الإداري. وكل هذا يدخل ضمن استراتيجية الاتحادية لتطوير كرة القدم الجزائرية المحترفة ورابطة الهواة”.

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