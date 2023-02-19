الإعلان عن وكلاء تصنيع واستيراد السيارات قريبا

كشف المدير العام لليقظة الإستراتيجية بوزارة الصناعة، بشير كشرود، عن عمل جار لتطبيق دفتر الشروط الخاص بتصنيع واستيراد السيارات. قائلا إنّ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستقدّم المعلومات الضرورية حول الوكلاء المتميزين، قريبا.

وأشار بشير كشرود خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أنّ لجنة متخصصة تعكف حاليا على بحث دفتر الشروط الخاص بتصنيع واستيراد السيارات. مشيرا إلى أنّ الأمر يتعلق بـعمل تقني محض يتم وفق مسار واضح، وعمل ميداني.

على صعيد آخر، نوّه كشرود إلى عمل كبير جدا يخصّ الذكاء الاقتصادي، يتمّ إنجازه على مستوى وزارة الصناعة. مسجّلا أنّ بناء نظام معلومات على مستوى المؤسسات يقتضي ترسيخ الشفافية وإعطاء المعطيات. مؤكدا على ضرورة قراءة المعلومات وممايزتها، بالتزامن مع العمل على تشجيع اليقظة الإستراتيجية بعد تفعيل خلاياها. مرافعا لحتمية إستحداث خلايا اليقظة الاستراتيجية في كافة القطاعات.

وفي مقابل تأكيده أنّ “الأزمات تشكّل فرصة المراجعة واتخاذ اجراءات استباقية”، أبرز كشرود أنّ الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية بدأت ترسم لنفسها مكانة، وتساهم في اتخاذ قرارات ستساعد على توطين مصانع كبرى.

وأشار ذات المتحدث في سياق ذي صلة، إلى أن ترسيخ الاستعلام الاقتصادي يقتضي الإستثمار في المورد البشري على مستوى المؤسسات. مضيفا أنّ رهان المرحلة القادمة يكمن في تخفيض الإستيراد والعمل على ولوج المنتجات الجزائرية للأسواق الدولية. مع إعطاء الأولوية لدفع الصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء.