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الإعلان عن نتائج الاختبارات للمسابقة الكتابية للطلبة القضاة

بقلم نادية بن طاهر
الإعلان عن نتائج الاختبارات للمسابقة الكتابية للطلبة القضاة
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أعلنت المدرسة العليا للقضاء عن نتائج الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة الدورة الثانية لسنة 2024.

وحسب بيان لوزارة العدل، فإنه وبناءا على مداولة لجنة الإختبارات بتاريخ اليوم الموافق 03 جوان 2025، تقرر نجاح 515 مترشحاً في الإختبارات الكتابية.

وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ وتوقيت الإختبارات الشفوية في الموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء و وزارة العدل.

وللإطلاع على قائمة الناجحين في الإختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة الدورة الثانية لسنة 2024، يرجى تصفح الرابط التالي:

https://www.mjustice.dz/…/06/Resultat-Ecrit-2024_2.pdf

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