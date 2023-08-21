الإفتتاح الرسمي للخط الجوي بين الجزائر وجوهانسبورغ

أشرف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الإثنين، على الإفتتاح الرسمي لخط الطيران “الجزائر جوهانسبورغ”، بجنوب إفريقيا، ذهابا وإيابا.

هذا ووصل وزير المالية، اليوم، إلى جوهانسبوغ بجنوب إفريقيا، للمشاركة في إجتماع قمة مجموعة بريكس، في الفترة الممتدة ما بين 22 و24 أوت 2023، ممثلا لرئيس الجمهورية.

للتذكير، أطلقت الجوية الجزائرية خطا جويا جديدا بين الجزائر وسانت بطرسبرغ بتاريخ 27 جويلية 2023.

وحسب ما صرح به وزير النقل يوسف شرفة، أمس الحد، هناك اجراءات في مراحل متقدمة جدا، للاعلان عن فتح خطوط جوية نحو دوالا بالكاميرون، اديسا بابا بإثيوبيا وابوجا بنيجيريا.

أما بخصوص فتح الخط الجوي بين الجزائر و فنزويلا “كاراكاس” فإنه سيدخل حيز الخدمة قريبا.