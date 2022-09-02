الإفتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر هذه الرحلات الإضافية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، اليوم الجمعة افتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية .

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن الأمر يتعلق بالرحلات التالية:

يوم الاحد 4 سبتمبر 2022:

الرحلة AH1680 الشلف-مرسيليا على الساعة 8:45

الرحلة AH1642 بسكرة-باريس-اورلي على الساعة 9:50

الرحلة AH1636 بجاية-ليون على الساعة 16:35

الرحلة AH1652 وهران-بوردو الساعة 23:00

يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022:

الرحلة AH1662 قسنطينة-ليل على الساعة 21:00

الرحلة AH1656 وهران-بوردو على الساعة 22:30

يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022:

الرحلة AH1636 بجاية-ليون على الساعة 15:30

يوم الاربعاء 7 سبتمبر 2022

الرحلة AH1644 بسكرة-ليون على الساعة 13:20