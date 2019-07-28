الإفراج على المناطق المعنية بالتنمية في المجال الصناعي

أفرجت اليوم الأحد، وزارة الصناعة والمناجم، عن أسماء المناطق التي تحتاج للتنمية في المجال الصناعي، حسب مانشرته الوزارة في موقعها الإلكتروني.

وأوضح ذات المصدر، أن المناطق المذكورة هي المعنية بالمزايا الخاصة للنظام الإستثنائي، والتي مست عدة ولايات، وجاءت كالأتي:

بعنوان ولايات الجنوب، المناطق التي سيطبق فيها نظام المزايا الخاصة هي:أدرار، بسكرة، بشار، الوادي، غرداية، إليزي، الأغوط، ورقلة، تمنراست، وتندوف.

وبعنوان ولايات الهضاب العليا، المناطق التي سيطبق فيها نظام المزايا الخاصة هي جميع بلديات الولايات التالية:باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، المسيلة، النعامة، سعيدة، تبسة، وتيارت.

أما وبخصوص البلديات التالية فجاءت، على مستوى ولاية البويرة : برج أخريس، الدشمية، ديرة، الحكيمية، الحجرة الزرقاء، المعمورة، مزدور، الريدان، سور الغزلان، وتاقديت.

وعلى مستوى ولاية برج بوعريرج: الياشير، بليمور، بورج بو عريرج، العاش، العناصر، الحمادية، القصور، الربطة.

في حين على مستوى ولاية المدية: عين بوسيف، عين أوقصير، عزيز، بوأيشون، بوقزول، الشلبونية، شلالة الأدهورا، شنيقل، دراق، جواب،

بالإضافة إلى العوينات، الكاف الأخضر، قصر االبوخاري، مفتاح، أم الجليل، أولاد معراف، سانغ، سيدي دامد، سيدي زهار، طافراوت.

وعلى مستوى ولاية ميلة جاءت البلديات التالية: المشيرة، واد خلوف، تاجنانت .

كما مست هذه التنمية بلديات ولاية أم البواقي: عين البيضاء، عين الزيتون، بحير شرقي، بريش،الظلة، البلالة، الجازية، الفجوج بوغرارة، سعودي، فكيرينة، مسكيانة، وادي ناني، راحية، زرق .

على مستوى ولاية سطيف: عين أزال، عين الهجار، عين ولمان، بيضة برج، بوطالب، الولج، حامة، حمام السخنة، أولاد سي أحمد، أولاد تبان، الرسفة، صالح باي، تلة، طاية .

أما ولاية سيدي بلعباس فقد مست: عين تيدامين، بن عشيبة شلية، بئر الحمام، شتوان بليلة، ضاية، الحصيبة، حاسي دحو نمرحوم، المسيد،

بالإضافة إلى المرين، مزاورو نمولاي سليسن، واد السبع، واد سفيون، واد تاوريرة، رأس الماء، رجم داموش، سيدي علي بن يوب، سيدي شعيب، تافيسور، تاعودموت، تيغاليمت، تلاڤ، تنيرة.

وعلى مستوى ولاية سوق أهراس: بئر بوهوش، درية، مداوروش، أم الديم، واد كبريت، سافل الويدان، سيدي فرج، تيراغيلت، التاورة.

ولاية تلمسان هي كذلك: عين الغورابة، عين التالوت، أزيلس، بني سميل، بني سنوس، بني بهدل، بني بوسعيد، العريشة، البويهي، القور، سبدو، سيدي الجيلالي.

على مستوى ولاية تيسيمسيلت: عماري،برج الأميرعبد القادر، خميستي، لعيون، معصم، أولاد بسام، سيدي عابد، ثنية الحد، تيسيمسيلت.