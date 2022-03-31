الإفراج على 3 متهمين في قضية انفجار شحنة من الألعاب النارية بطريق المحمدية

أفرجت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة،اليوم الخميس، على3 متهمين متابعين في قضية انفجار شحنة من المفرقعات كانت على متن شاحنة بالقرب من المسجد الاعظم.

بحيث جرى تقديم المتهمين الموقوفين أمام نيابة المحكمة، قبل ان يتم احالتهم على المحاكمة أمام قسم الجنح وفقا لاجراءات المثول الفوري، بتهمة التهريب

ليقرر القاضي الافراج عنهم، وتأجيل محاكمتهم إلى الاسبوع المقبل نزولا لطلبات هيئة الدفاع.

وفي التفاصيل، فإن عملية تقديم المتهمين محل المتابعة الذين ينحدرون من ولاية قسنطينة أمام الجهات القضائية، جاء في أعقاب توقيفهم تباعا.

وذلك إثر حادث نشوب حريق مهول بشاحنة يوم السبت الفارط، بعد انفجار شحنة من المفرقعات النارية والألعاب النارية كانت تحملها المركبة.

وهذا على مستوى الطريق السريع بالمحمدية قبالة المسجد الأعظم.

وعليه تدخل أفراد الحماية المدنية لوحدة المحمدية بولاية الجزائر العاصمة، من أجل إخماد الحريق، الذي تسبب في أزمة سير خانقة خلال الفترة الصباحية.

كما قامت مصالح الامن الوطني بتطويق موقع الحادث تحسبا لأي طارئ.

في حين تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومن ثم جرى إعادة فتح الطريق، بعد اجلاء الشاحنة من موقعها.

وأفادت مصادر “النهار” أن أحد المتهمين وهو صاحب المركبة، قد لاذ بالفرار بعد انفجار الممنوعات، إلى ولاية قسنطينة.

حيث أفاد خلال مجريات التحقيق، بأن شحنة المفرقعات كان متوجها بها إلى السوق بجامع اليهود، لأجل المتاجرة بها، بمناسبة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني، مضيفا أنه لاذ بالفرار خشية توقيفه.

كما تبيّن أن سبب تورط باقي المتهمين في القضية، هو ضلوعهما في بيع المركبة التي استعملت في نقل الألعاب النارية للمتهم الرئيسي، من دون استكمال عملية الاكتتاب بينهم.

هذا في إنتظار ماستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات أخرى.

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