الإفراج عن أحد المشتبه فيهم بحركة الماك الإرهابية ووضعه تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في قضايا الارهاب و الجريمة العابرة للحدود لدى محكمة سيدي امحمد. بوضع المشتبه فيه المدعو (إ..ع ) تحت اجراء الرقابة القضائية، بعد أن تم الاشتباه تورطه بحركة الماك الإرهابية.

حيث تم إحضاره صبيحة اليوم إلى المحكمة من طرف افراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل الشراقة. المشتبه فيه من مواليد 1997 بالحمامات المقيم بمنطقة عين البنيان.

وحسب المصادر المشتبه فيه وجهت له تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية. وبعد انتهاء التحقيق معه تم الإفراج عنه مع وضعه تحت إجراء الرقابة القضائية.