الإفراج عن اثنين من موقوفي الحراك في الشلف

تم مساء اليوم الأحد الإعلان عن الإفراج عن إثنين من الموقوفين، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، على خلفية قيامهما برفع الأعلام الامازيغية في مسيرات الحراك الشعبي.

وحسب المحامي بوعلام عبو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين سليم إيحدادن وعلي يحيى علي اسماعيل، فإن الأخيرين يرتقب الإفراج عنهما في أي لحظة هذا المساء، في أعقاب صدور حكم بالحبس غير النافذ ضدهما، من طرف محكمة الشلف.

ويتوقع متابعون أن تبدأ مؤشرات التهدئة والتطمين، التي طالبت بها هيئة المصالحة والحوار، بالظهور خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، من خلال الإفراج عن موقوفين الحراك.