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الإفراج عن الشبان الخمسة المعتقلين في تونس وترحيلهم للجزائر

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الإفراج عن الشبان الخمسة المعتقلين في تونس وترحيلهم للجزائر
بقلم زكرياء مداح

أفرجت السلطات التونسية عن الشبان الخمسة المسجونين لديها، اليوم السبت، أين تم نقلهم إلى منطقة العبور من أجل ترحيلهم إلى الجزائر.

وحسبما نشره البرلماني لخضر براهيمي عن ولاية الجلفة، الذي يتابع ملف الشباب المسجونين بتونس، فإنه تم منذ قليل الإفراج عن الشبان الخمسة وجرى ترحيلهم إلى مركز العبور.

وقال البرلماني براهيمي عبر صفحته على الفيسبوك أن الشبان الخمسة سيكونون بأرض الوطن قريبا جدا.

وتدخلت كلا من القنصلية الجزائرية ووزارة الخارجية لإيجاد حل للقضية والإفراج عن الشبان الخمسة المنحدرين من منطقة البيرين في الجلفة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=696939

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