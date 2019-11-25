الإفراج عن الطالبة ياسمين نور الهدى الموقوفة في مسيرات الحراك الشعبي

تم اليوم الإثنين، الإفراج عن الطالبة ياسمين نور الهدى دحماني، والتي تم توقيفها في مسيرات الحراك الشعبي، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية بسبب رفع الراية الأمازيغية.

وأصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حكما بالإفراج على الطالبة، بعد قضائها لأكثر من شهرين في سجن الحراش.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما في حق الطالبة، بالحبس النافذ شهرين وغير النافذ أربعة أشهر، وغرامة مالية بلغت 20 ألف دينار جزائري.

وتم إدانة ياسمين نور الهدى، بتهمة رفع لافتات ومنشورات وشعارات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

لتسقط المحكمة عن الطالبة الجامعية، تهمة المساس بالوحدة الوطنية بسبب رفع الراية الأمازيغية.

وفي نفس السياق، قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر في حق 20 متهما آخرين، مع غرامة مالية تبلغ 20 ألف دينار جزائري، بنفس التهمة.

وجرى توقيف المتهمين، في مسيرات الحراك الشعبي شهر سبتمبر الماضي، حيث كان بعض المتهمين في الحبس المؤقت وآخرون في حالة إفراج.

وأسقطت المحكمة عن المعنيين، تهمة المساس بالوحدة الوطنية بسبب رفع الراية الأمازيغية.