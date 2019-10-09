الإفراج عن الفائز للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي

تم اليوم الأربعاء، الإفراج عن الفائز للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس، رجل الأعمال نبيل القروي.

وحسب وسائل إعلام تونسية، فإن القرار اتخذته محكمة تونسية اليوم الأربعاء، بقبول استئناف رفعه محامو القروي.

ومن المقرر أن يغادر نبيل القروي سجن المرناقية الكائن بضواحي العاصمة التونسية، مساء اليوم الأربعاء.

وكان القروي قد جرى توقيفه قبل أشهر، قبل أن يتم إيداعه الحبس الاحتياطي، في أعقاب اتهامه بتبييض أموال.

وخاض القروي الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المسبقة في تونس، من داخل محبسه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وفاجأ القروي التونسيين والعالم بعد حيازته على المركز الثاني من حيث تعداد الأصوات التي تحصل عليها في الدور الأول.