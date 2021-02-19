الإفراج عن خالد درارني ورشيد نكاز

أفرجت السلطات الجزائرية، مساء اليوم، عن الناشط السياسي رشيد نكاز، والصحافي خالد درارني في إطار تطبيق إجراءات العفو الرئاسي التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتم إيداع رشيد نكاز الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، ومن حينها تم رفض عدة طلبات للإفراج عنه أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة.

وتوبع الناشط المثير للجدل رشيد نكاز بعدة تهم، منها جناية تهديد الوحدة الوطنية وتحريض المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي على حمل السلاح والتخطيط لمنع المواطنين من الانتخاب” في رئاسيات 12 ديسمبر 2019.

وكان نكاز قد جرى توقيفه في ديسمبر 2019 فور عودته إلى أرض الوطن وتحديدا بمطار هواري بومدين فور عودته من اسبانيا.

كما تم الإفراج مساء أمس، عن المسجون خالد درارني، الذي جرت متابعته بتهمتين هما المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح، لتتم إدانته بعقوبة سنتين حبسا نافذا.