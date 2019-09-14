الإفراج عن دفتر شروط تنظيم العمرة للموسم 2019/ 2020 الأسبوع القادم

سيفرج الديوان الوطني للحج والعمرة، عن دفتر شروط تنظيم العمرة للموسم 2019/ 2020، بداية من الأسبوع القادم.

وذلك للشروع المبكر في اعتماد الوكالات السياسية المؤطرة لمناسك العمرة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة.

قد وافق على ما جاء في دفتر الشروط، الذي لم يتضمن تغييرات جديد مقارنة بدفتر الشروط للموسم الماضي.

وسيتم منح الترخيص لتنظيم موسم العمرة للوكالات السياحية التي حصلت على الاعتماد منذ 3 سنوات.

بشرط أن تكون قد سبق لها تأطير المعتمرين ولو بالمناولة الموثقة.

وحسب مصدر مسؤول، فإن الإفراج عن دفتر شروط تنظيم موسم العمرة القادم، سيكون في الأسبوع القادم.

وذلك للسماح للوكالات السياحية الشروع في التحضير للموسم،

وأضاف المصدر، أن دفتر الشروط سيوضح بعض الجوانب.

والتي من بينها أن الترخيص هذا الموسم سيكون للوكالة التي حصلت على الاعتماد منذ ثلاث سنوات.

وسبق لها تأطير المعتمرين ولو بالمناولة الموثقة.

كما أوضح أن دفتر الشروط سيقر جملة من الشروط.

والتي من بينها أن لا تمنح الوكالة تحت التحقيق في قضايا التزوير والتحايل والتلاعب.

كما أضاف محدثنا، أن دفتر الشروط سيحدد بدقة الإجراءات التي تتخذ عند مخالفة بنود ومواد دفتر الشروط.

وجاء في دفتر شروط تنظيم العمرة للموسم الجاري، أنه يمنع على صاحب الوكالة بيع التأشيرة في صيغتها الحرة تأشيرة لوحدها.

أو تأشيرة مع تذكرة سفر وعن المتاجرة بالتأشيرات مع وكالات سياحية أخرى، وكل مخالف لذلك يسحب منه الترخيص فورا.

وتمنع كلتا الوكالتين من تنظيم العمرة والحج من سنة إلى سنتين.

واشترط على الوكالات المرخصة تقديم طلب الشراكة مع وكالات سياحية أخرى قبل الشروع في العمل.

وبعد موافقة مصالح الديوان يمكن للوكالة المرخصة لتنظيم العمرة إبرام «اتفاقية شراكة موثقة».

مع وكالات سياحية أخرى «مرخصة أو غير مرخصة» باستثناء المعاقبة منها، على أن يكون نشاط العمرة تحت الإشراف التام.

والمباشر وتحت المسؤولية الكاملة للوكالة المرخصة.

وسيلزم الديوان جميع الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم العمرة للعام الجاري التقيد بكل صغيرة وكبيرة في إمضاء العقود مع المعتمرين.

كما دعا أصحاب الوكالات إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في العملية، وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء الماضية.