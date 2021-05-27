الإفراج عن رئيسي المرحلة الانتقالية والحكومة في مالي

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الإفراج عن رئيسي المرحلة الانتقالية والحكومة في مالي
بقلم نادية بن طاهر

تم الإفراج عن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو، ورئيس الحكومة مختار وان، ليلة الأربعاء إلى الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري مالي قوله: “تم الإفراج عن رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الحكومة هذه الليلة في حوالي الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة، لقد احترمنا التزامنا”.

وحسب ذات المصدر، أكد أفراد من عائلتي المسؤولين الماليين خبر الإفراج عنهما وعودتهما إلى محل إقامتهما في باماكو.

وكان رئيسا المرحلة الانتقالية والحكومة، باه نداو ومختار وان، قد استقالا من منصبيهما أمس الأربعاء، بعد اعتقالهما مساء الاثنين الماضي.


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