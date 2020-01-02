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الإفراج عن شاعر الحراك ورئيس جمعية “راج”

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الإفراج عن شاعر الحراك ورئيس جمعية “راج”
بقلم النهار أونلاين

أطلق سراح الشاب محمد تاجديت، والمعروف بشاعر الحراك الشعبي، اليوم الخميس.

وحكم مجلس قضاء الجزائر، بالافراج المؤقت على محمد تاجديت، مساء اليوم الخميس.

وتم توقيف محمد تاجديت في بداية شهر نوفمبر الفارط، ليتم الحكم عليه، في 19 ديسمبر الماضي، بـ18 شهرا حبسا نافذا، بمحكمة سيدي امحمد.

وحوكم الشاب، محمد تاجديت، بتهمة المساس بالمصلحة الوطنية حسب نص المادة 96 من قانون العقوبات.

كما قررت العدالة، الإفراج عن عبد الوهاب فرساوي، رئيس جمعية “راج”.

واعتقل فرساوي يوم 10 أكتبور من طرف عناصر بالزي المدني أمام محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وذلك أثناء وقفة احتجاجية لعائلات معتقلي الرأي المسجونين.


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