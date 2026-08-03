الإفراج عن قائمة الناجحين في مسابقة المحاماة.. هذا موعد الإمتحان الشفوي

أعلنت وزارة العدل “اللجنة المركزية لمسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة”. عن نتائج الناجحين في الإمتحان الكتابي دورة أفريل 2026 من أجل اجتياز الامتحان الشفوي.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه يمكن للراسبين الاطلاع على علاماتهم وعلى المعدل المتحصل عليه في المواد الكتابية الخمسة. عبر الموقع الالكتروني لمدرسة تكوين المحامين وذلك بإدخال الاسم واللقب وتاريخ الميلاد في الخانات المخصصة لها. عبر الموقع: https ://efadz.com/capa2026

ويجرى الامتحان الشفوي يومي 09 و10 سبتمبر 2026 في كلية الحقوق سعيد حمدين جامعة الجزائر1 وفقا للعدد التسلسلي في قائمة الناجحين حسب التفصيل التالي”

- يوم 09سبتمبر 2026 في الفترة الصباحية ابتداء من الساعة الثامنة من عدد 1 إلى عدد 835. وفي الفترة المسائية ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال من عدد 836 إلى عدد 1670.

يوم 10 سبتمبر 2026 في الفترة الصباحية ابتداء من الساعة الثامنة من عدد 1671 إلى عدد 2171. وفي الفترة المسائية ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال من عدد 2172 إلى عدد 2675.

وأوضحت الوزارة، أنه يعد ناجحا في المسابقة بعد اجتياز الامتحانين الكتابي والشفوي كل من تحصل على معدل 10/20 فما فوق. ويعد هذا الإعلان بمثابة إستدعاء رسمي لحضور الإمتحان الشفوي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور