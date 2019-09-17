الإفراج عن قائمة 2200 قطعة أرض وإعانة 100 مليون سنتيم بغرداية

أفرجت بلدية غرداية عن قائمة الأراضي، وإعانة 100 مليون سنتيم حصة 2200.

ويأتي هذا بعدما تم تأجيلها في العديد من المرات، بسبب مقاطعة خمسة نواب للعملية، بعد اختلافهم حول الطريقة.

هذا و اكد رئيس بلدية غرداية انه يتحمل المسئولية الكاملة في العملية التي تدخل في إطار صلاحياته.

وشدد والي الولاية، عز الدين المشري، على الشفافية وتطبيق القانون، سواء في عملية الانتقاء أو عملية دراسة الطعون التي ستقدم.

في انتظار أن يتم الإفراج عن القائمة المتأخرة التي تفوق 1000 حصة .

فيما شهدت العملية تأمين أمني شامل، وذلك لضمان سيرورة وسلاسة العملية.