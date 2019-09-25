الإفراج عن كريم طابو ووضعه تحت الرقابة القضائية

قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة، مساء اليوم الأربعاء، الإفراج عن الناشط السياسي كريم طابو.

كما قررت غرفة الاتهام وضع كريم طابو تحت الرقابة القضائية، إلى حين محاكمته، بالتهمة التي وجهت إليه وهي إحباط معنويات الجيش.

وجاء قرار غرفة الاتهام، بعد الاستئناف الذي رفعه محامو طابو، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة القليعة إيداعه الحبس المؤقت.

ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن طابو بسجن القليعة هذا المساء.

ومعروف عن طابو معارضته للنظام السياسي السابق والحالي.

كما عُرف عنه دفاعه المستميت عن الحريات ودعوته لتمدين الحكم ورفع يد السلطة على الحياة السياسية.