الإفراج عن نتائج “الباك” على الموقع الإلكتروني

نشرت وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا عبر الانترنت وعبر رسائل “الاس ام اس” لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة.

كما نشرت قوائم الفائزين عبر المؤسسات التربوية عبر الوطن.

وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد أعلن ان نسبة النجاح في شهادة البكالوريا وطنيا بلغت 54.56 بالمائة.

وكشف الوزير ان نسبة نجاح المساجين في شهادة البكالوريا بلغت عبر مؤسسات اعادة التربية ، 59.14 بالمائة، فيما بلغت نسبة النجاح عند ذوي الاحتياجات الخاصة 64.12 بالمائة.

كما بلغت نسبة النجاح في مدارس أشبال الأمة 99.40 في حين نسبة نجاح شبلات الامة 100 بالمائة.

للإطلاع على النتيجة: http://bac.onec.dz/