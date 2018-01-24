الإفراج عن نتائج تحليل جماجم رهبان تيبحيرين نهاية الشهر الجاري

قالت صحيفة “20 دقيقة” الفرنسية، أنّ الإفراج عن نتائج تحليل جماجم رهبان تيبحيرين السبعة سيكون في الـ31 جانفي الجاري.

وأضافت الصحفية الفرنسية، أنه كان من المنتظر تسليم النتائج نهاية ديسمبر الماضي، لكن الخبراء طالبوا بتمديد الفترة إلى نهاية الشهر الجاري.

واستندت الصحفية الفرنسية إلى محامي دفاع أقارب الضحايا “باتريك بوداون”.

وتعود قضية الرهبان السبعة إلى27 مارس 1996، أين تعرضوا لعملية اختطاف وقتل من طرف عناصر إرهابية في دير”تيبحيرين”بولاية المدية.