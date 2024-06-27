الإفراج عن نتائج شهادة “البيام” اليوم

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم اليوم الخميس، الإفراج عن نتائج شهادة التعليم المتوسط.

وحسبما أفاد به الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، فإن المترشحين الذين اجتازوا إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2024 وأولياءهم. فإن إشهار النتائج سيتم مساء اليوم الخميس 27 جوان 2024 ابتداء من الساعة الرابعة مساء (16:00 سا) على النحو الآتي:

1- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين: • عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz

• عبر فضاء الأولياء: https://awlya.education.gov.dz

• عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

2- بالنسبة للمترشحين الأحرار: عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz