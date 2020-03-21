الإفراج عن واردات الكحول الموجهة لصناعة المواد الهيدرو كحولية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن قد تم الشروع في الإفراج عن حصص واردات من الكحول الموجهة للمصنعين المحليين للمحاليل الهيدرو كحولية للسماح برفع انتاج هذه المواد التي تندرج ضمن وسائل مكافحة انتشار وباء كورونا.

وأضاف الوزير المنتدب للصناعات الصيدلانية أن وزارة المالية هي حاليا بصدد الإفراج عن الكحول الطبي لصالح المصنعين المحليين لهذه المواد شبه صيدلانية للسماح لهم برفع وتيرة الإنتاج.

وأكد ذات المسؤول أن العديد من البلدان قد شهدت نقص ىفي المحلول الهيدرو كحولي في حين أن الجزائر تعيش أوضاعا أقل حدة مقارنة بعدد من البلدان، مؤكدا بأن استعمال هذا المحلول يجب أن يكون في أماكن لاتتوفر فيه المياه أي خارج المنازل.