الإفراج عن 183 أسيراً فلسطينياً غداً السبت

نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة “حماس” الفلسطينية، اليوم الجمعة، قائمة تضم أسماء 183 أسيرا فلسطينيا، سيفرج عنهم الكيان الصهيوني، السبت.

ومن بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم، 18 محكوما بالمؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من فلسطينيي غزة المعتقلين بعد السابع أكتوبر 2023.

وبحسب القائمة، فإن 7 أسرى من المقرر الإفراج عنهم غدا السبت سيتم إبعادهم خارج فلسطين.

ومن المقرر الإفراج عن 54 أسيرا فلسطينيا ينتمون لحركة “فتح”، و8 أسرى من حركة “حماس”، و6 من حركة “الجهاد الإسلامي”، واثنين من “الجبهة الشعبية”، واثنين من “الجبهة الديمقراطية”.