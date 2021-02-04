الإفراج عن 20 شابا من مناصري مولودية الجزائر وتأجيل محاكمة البقية إلى 11 فيفري

استمع اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمراد رايس الى 35 مناصر بفريق مولودية الجزائر العاصمة و ذلك عقب إقتحامهم مقر شركة سوناطراك يوم 1 فيفري اين قام المحتجون بأعمال شغب وتخريب بعض الممتلكات في المقر الكائن في بلدية حيدرة.

وطالب فريق مولودية الجزائر العاصمة ” الشناوة ” برحيل الشركة النفطية عن تسيير النادي، محملين إياها مسؤولية النتائج السلبية التي يتخبط فيها الفريق منذ سنوات.

المتهمون يقطنون ببلدتي كل من حيدرة و باب الواد من بينهم طلبة جامعيين بكلية الحقوق و جامغة باب الزوار و البعض منهم عون امن بالاقامة الجامعية بولاد فايت. و

عون امن بمستشفى مايو بباب الواد و لاعب لكرة السلة بالفريق البترولي و لاعب كرة القدم و متهم اخر يعمل تقني سامي بالاعلام الالي و تتراوح أعمار المتهمين ما بين 17 و 33 سنة وبعد استكمال التحقيق معهم من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس تم احالتهم على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري بتهم تتعلق ب التجمهر المسلح و التعدي بالعنف على موظفين اثناء تادية مهامهم و التحطيم العمدي لملك الغير و تهمة التحريض على التجمهر المسلح حيث امر قاضي الجلسة بتأجيل القضية الى غاية 11 فيفري المقبل مع امر بالافراج عن 20 متهم ووضع الباقي رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش